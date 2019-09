Con 360bikestore il mondo della Bici e della mobilità elettrica arriva a Trieste

Al CentroLanza di Prosecco potete trovare i migliori marchi del settore bici Trek, Haibike, Bianchi e Focus. Oltre alle bici 360bikestore amplia l'offerta nell'eco-mobilità con la nuovissima gamma di scooter elettrici NIU a disposizione per un test drive.

Il più grande e più fornito negozio di Trieste e provincia, 360bikestore si trova al CentroLanza a Prosecco e offre i migliori prodotti e marchi del settore tra i quali il leader mondiale Trek, la blasonata italianissima Bianchi, la rinomata Haibike leader del segmento E-Bike e l'innovativa tedesca Focus. Gli altri marchi trattati con un’ ampia scelta in pronta consegna sono Kalkhoff, Santa Cruz, Riese & Muller, Thok E-Bikes e la bici a pedalata assistita pieghevole BitBike, ideale per i spostamenti nei campeggi e nelle marine.

L'autunno 2019 vedrà molte novità. Bianchi presenta Lif-E: un nuovo modo di pensare la mobilità elettrica. Arriva la nuova generazione di e-Bike Bianchi, guidata dalla famiglia di e-Mtb T-Tronik.

T-Tronik è la nuova generazione di e-Mtb Bianchi. La tradizione Bianchi incontra l’innovazione del motore elettrico con il quale T-Tronik irrompe nell’era della pedalata assistita elettrica.

Bianchi presenta 17 nuovi modelli (collezione 2020) capostipiti della filosofia Lif-E: la famiglia T-Tronik(Performer, Rebel, Sport) dedicata al mondo e-Mtb, e la famiglia e-Spillo (Active, Luxury, Classic, City) pensata per il segmento City-Trekking.

Oggi Bianchi è fiera di presentare un nuovo motore Made in Italy a marchio Bianchi, che fa il proprio debutto sull’innovativa famiglia T-Tronik.

La Haibike invece introduce per il 2020 un proprio sistema e-Performance denominato FLYON, con un motore progettato da una società chiamata TQ, questa azienda progetta e produce anche motori per il controllo dei satelliti moderni.

Haibike utilizza questa tecnologia per creare il motore integrato HPR 120S, che fornisce una coppia fino a 120Nm e assistenza fino al 500%, specificamente progettato per soddisfare le esigenze dei rider e-MTB.

Haibike ha progettato tutti i componenti da zero, utilizzando tutta la loro esperienza acquisita fino ad oggi sulle bici elettriche. La batteria è stata integrata nel tubo obliquo ed è estraibile, ha una notevole capacità di ben 630Wh per fornire maggiore autonomia, la ricarica fino all’80% avviene in soli 60 minuti.

360bikestore allarga l’offerta nel campo della mobilità elettrica ed eco-sostenibile alla nuovissima gamma di scooter elettrici NIU. In negozio si possono ammirare e provare i modelli NIU NGT, M+, NSport, scooter perfetti per l’uso cittadino con velocità fino a 70 km/h e la possibilità di percorrere oltre 100 km con una singola ricarica. Lo scooter NGT è dotato3 di due batterie Panasonic ai ioni di litio, rimovibili e ricaricabili in 3 ore e mezza. NGT e NSport offrono la potenza del motore Bosch, rispettivamente da 3.500 e 1.800 Watt. Ogni scooter è connesso con il Cloud, in modo da controllare facilmente luoghi, distanza stimata e anche di ricevere notifiche antifurto, direttamente sul proprio smartphone.

360bikestore offre anche una vasta scelta di biciclette usate e test revisionate e pronte all’uso e un’officina specializzata autorizzata Bosch, Shimano e Yamaha con consulenza professionale per gli interventi e messa a punto della vostra bici. Scoprite presso 360bikestore la più completa offerta di biciclette, bici a pedalata assistita e scooter elettrici a Trieste.

Gallery