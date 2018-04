"360bikestore": a Trieste il negozio specializzato dedicato al mondo della bici

360bikestore, a Trieste il negozio specializzato e di riferimento interamente dedicato al mondo della bici.

Il più grande e più fornito negozio a Trieste offre i migliori prodotti e marchi del settore tra i quali il leader mondiale Trek e la blasonata italianissima Bianchi, la bici di campioni del calibro di Fausto Coppi, Felice Gimondi e Marco Pantani.

In pronta consegna in negozio la nuovissima gamma della Trek come le richiestissime Powerfly a pedalata assistita, la Checkpoint l’ultima nata per Gravel fino alle Mountain Bike front e full con la tecnologia proprietaria che rendono le Trek e migliori bici del mondo.

Le bici da strada Bianchi sono progettate per prestazioni elevate, i telai in carbonio assicurano la massima trasmissione di potenza con il miglior rapporto tra leggerezza e rigidità. Le nuovissime Bianchi Aria e Oltre sono bici in carbonio aerodinamiche ideali per le tue sfide su strada. Inoltre da quest’anno nella gamma strada la Bianchi ha introdotto la Impulso E-Road con motore e batteria super compatti Pollini con un’ autonomia che tocca i 200 km.

Da 360bikestore potete trovare un’officina specializzata autorizzata Shimano e Bosch e una consulenza professionale per gli interventi e messa a punto della vostra bici.

Scoprite presso 360bikestore le prossime pedalate attraverso la più completa offerta di Mountain Bike macina sentieri e bici da strada veloci come la luce.

Ulteriori informazioni www.360bikestore.it