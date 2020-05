Dalla Regione 4,4 milioni al Comune per l'abbattimento della TARI e Cosap

E' stato approvato dalla Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e sarà al vaglio della Commissione consiliare giovedì prossimo, un importante emendamento che mette a disposizione del Comune di Trieste uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per l'abbattimento della TARI per le utenze non domestiche e della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (COSAP). Stanziamento che il Comune raddoppia, grazie al meccanismo della stessa norma regionale, portando l'ammontare a 4,4 milioni, facendo sì che la riduzione delle tasse per le categorie economiche più colpite dalla crisi nel 2020 sarà di 4,4 milioni di euro. Lo annuncia l'Assessore comunale alle Attività Economiche Serena Tonel che in questi giorni, assieme al Vicesindaco Paolo Polidori con le deleghe al bilancio, sta già lavorando in costante dialogo con tutte le categorie economiche per modulare nel concreto questi interventi di sostegno alle imprese. "È necessario agire in fretta – sottolinea Tonel - per trovare insieme strategie mirate e atti concreti immediati per far sopravvivere le aziende e far sì che a fine emergenza non se ne sia persa nessuna. Il Comune di Trieste è attivo e lavora a fianco delle imprese. A tale proposito, ieri si è svolto un incontro con le categorie economiche triestine a cui hanno partecipato Paoletti per Confcommercio, Bruni per Confartigianato, Ciarrocchi per Confindustria, Carena per CNA, Suban per FIPE, Šik per URES-SDGZ, Lanci Federalberghi, Bukavec per Kmečka Zveza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi l'Assessore Tonel ha firmato assieme a molti assessori alle Attività Economiche di numerosi Comuni capoluogo di tutta Italia, una settantina circa, una lettera inviata dall'ANCI al Governo Conte in cui sono stati chiesti interventi per l'abbassamento della pressione fiscale e le semplificazioni amministrative. "In particolare – precisa Tonel – tra le importanti richieste specificate nella lettera, si chiedono al Governo interventi mirati che nel breve periodo diano ossigeno alle piccole realtà produttive per resistere alla chiusura forzata e ripartire nel medio e lungo periodo con le regole di distanziamento sociale. Inoltre, si chiede la messa a disposizione di risorse che mettano in grado le Amministrazioni di esonerare dal pagamento delle stesse tasse anche nella Fase 2 dell'Emergenza Covid-19 consentendo anche la riduzione o l'azzeramento dell'IMU e degli affitti per i locali commerciali, alberghieri e extralberghieri di proprietà. Tra i vari punti, sollecitata anche la necessità di prevedere la defiscalizzazione, con aliquote IVA differenziate per gli esercizi commerciali che si trovano in zone a rischio desertificazione. Parallelamente all’invio di queste proposte al Governo, il Comune di Trieste non resta spettatore e davanti alle opportunità finanziarie messe a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia è pronto a rendere disponibili per le imprese queste risorse nel più breve tempo possibile”.