Mattarella rende onore ai caduti a Redipuglia, poi l'arrivo a Trieste

Il Capo dello Stato Sergio Maattarella è atteso in questi istanti a Redipuglia dove renderà onore ai 100mila caduti della Grande guerra sepolti nel Sacrario. Il Presidente della Repubblica giungerà poi a Trieste a bordo del convoglio presidenziale assieme al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Il Presidente dovrebbe tenere un intervento nella città simbolo della fine del Risorgimento a cent'anni di distanza dalla fine.

Pochi minuti fa proprio a Trieste si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera che ha dato il via alle celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate e la fine delle commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale.