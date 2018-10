Le 5 ragioni per Trieste capitale europea, Tryeste: "Più di una provocazione"

Pubblicato ieri sul sito del collettivo Tryeste un articolo di Péter Techet apparso a metà agosto sul magazine online ungherese Azonnali, dal titlo "I 5 motivi per cui Trieste dev'essere capitale europea". Si trattava di una provocazione o di qualcosa di più? I membri di Tryeste (triestini, per lo più espatriati, che credono in un cambio radicale della città), hanno una loro idea, che riportiamo: "Ciò che ci ha colpito veramente, al netto delle motivazioni più o meno serie che Techet adduce, è l’attualità di una riflessione di questo tipo, che vogliamo spingere ancora più oltre. Il punto non è infatti pensare semplicemente alla capitale dell’UE, ma all’UE nel suo complesso così com’è oggi».

"E se - ipotizzano - lanciare la provocazione di uno spostamento della capitale europea fosse un modo per ragionare su come ricostruire dalle basi un modello di integrazione continentale che si è rivelato fallimentare, soprattutto negli ultimi anni? Più che di un trasloco, armi e bagagli, di commissari, parlamentari, lobbyisti e funzionari, si tratterebbe di una riscrittura da zero delle regole di convivenza tra i popoli del Vecchio Continente. Che sono, è vero, uniti dalle differenze, come recita un po’ retoricamente il famoso motto, ma soprattutto – e molto più pragmaticamente – dalle tante sfide di scala (almeno) continentale da affrontare insieme: il cambiamento climatico, le migrazioni forzate, l’automazione produttiva, la gestione dei beni comuni immateriali come Internet… ".

"Sfide - concludono - che è possibile vincere soltanto lasciandosi alle spalle la trappola mortale dell’austerità, così come quei meccanismi decisionali che riservano de facto gran parte del potere ai Paesi economicamente più forti. Una nuova capitale per una nuova Europa? Secondo noi è qualcosa di più di una semplice provocazione!"