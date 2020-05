Più controlli alla frontiera: 60 militari al confine con la Slovenia

Sono 60 i militari del Raggruppamento Veneto e Friuli Venezia Giulia che da oggi, mercoledì 27 maggio, controlleranno la frontiera italo slovena nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". L'attività è stata pianificata in occasione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in prefettura a Gorizia. La notizia è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Interno.

I militari opereranno congiuntamente alla Polizia di Frontiera per rafforzare il contrasto all’immigrazione clandestina, effettuando una vigilanza dinamica dei valichi di confine e un’attività di controllo dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati per favorire l’ingresso illegale di migranti irregolari in Italia.