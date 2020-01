Dal Governo oltre 62 milioni al FVG per nuovi autobus ecologici

Alla Regione Fvg sono stati assegnati 63 milioni di euro dal Governo per l'acquisto di autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e per le relative infrastrutture di rifornimento.

Le risorse fanno parte di un riparto da 2,2 miliardi di euro a livello nazionale, il cui decreto è stato firmato nei giorni scorsi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con i dicasteri dello Sviluppo economico e dell'Economia e Finanze. Al Friuli Venezia Giulia vengono assegnati complessivamente 62.947.444 euro, con una quota di 2.861.247 euro relativa all'anno 2019 e di 4.291.871 euro annuali da 2020 al 2033.

Le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possono essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l'alimentazione dei mezzi.

«Contare - commenta l'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti - su un rinnovato parco autobus con caratteristiche di sostenibilità e di minor impatto inquinante, in particolare nei centri urbani e nelle aree di maggiore criticità sotto il profilo atmosferico, è positivo per il territorio e per i cittadini della regione».

Il Piano, approvato a aprile 2019, consentirà di valorizzare ulteriormente il parco autobus su bacino unico regionale a seguito della gara europea, proseguendo e rafforzando le politiche di rinnovo del parco veicolare già attuate dal 2001, che hanno consentito alla regione di posizionarsi ai vertici nazionali in tema di parco rotabile e sua classificazione Euro.