Radio Capodistria compie 70 anni e festeggia con alcuni dati alla mano: un incremento del 150% degli ascolti solo in Slovenia e un 13esimo posto nell’area in cui è udibile il segnale in FM, ossia Capodistria, Isola, Pirano, Ancarano, ma anche Villa del Nevoso, Aidussina, Postumia, Sesana ed altre ampie zone del paese. Una radio che ha sempre avuto la vocazione della politica estera, come viene spiegato in un articolo sulla pagina online della radio, e che nonostante la potenza del si segnale si sia ridotta rispetto agli "anni d'oro", arriva fino alla Slovenia ed ancora di più in Friuli – Venezia Giulia oltre che in Istria, soprattutto nel buiese dove esiste uno "zoccolo duro" di affezionati ascoltatori. In espansione anche la pagina Facebook, che oggi conta migliaia di follower. "Siamo qui da settant’anni - dichiara la squadra di Radio Capodistria - e siamo decisi a rimanere ancora per tanto tempo".