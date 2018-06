Festa della Repubblica, in Piazza Unità le tradizionali celebrazioni

Il 2 giugno in occasione del 72° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, la Prefettura di Trieste, d’intesa con il Comune di Trieste ed il Comando Militare esercito “Friuli Venezia Giulia”, organizza le tradizionali celebrazioni in Piazza Unità. Al mattino alle ore 10.00, in concomitanza con le celebrazioni di rilievo nazionale al Sacrario di Redipuglia, avrà luogo la cerimonia dell’ Alzabandiera. Le celebrazioni continueranno nel pomeriggio con inizio alle ore 18.00 e si chiuderanno alle ore 19.30 con l’Ammainabandiera . Nel corso della cerimonia verranno consegnate le seguenti onorificenze: Diploma di onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana Cavalieri

- Dott.Nicola Alberti

- Sig.Fabio Cima

- Sig.ra Alba Flego

- Sig.ra Adriana Maglica

- Sig. Davide Moggioli

- Sig. Sergio Monticolo

- Prof. Claudio Palcic

- Sig. Giorgio Seppi

Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile

- Ag. Sc. Maurizio Schiberna

Autorizzazione a fregiarsi dell’Onorificenza di Dama di Commenda dell’ordine equestre del Santo Sepolcro

- Sig.ra Maria Kaucic

Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo

- Sig. Boris Orel

Al termine della cerimonia, in piazza Verdi, si svolgerà un concerto del conservatorio di musica “G. Tartini”.