Esce per una passeggiata e non rientra: 82enne triestina trovata morta nel bellunese

E' stata trovata senza vita questa notte nel bellunese una donna triestina di 82 anni. La notizia è stata riportata dall'Ansa. Secondo le prime ipotesi, sarebbe stata colta da un malore mentre faceva una passeggiata nella zona di Passo Monte Croce Comelico.

La donna, ospite abituale di un albergo sul Passo e abituata a muoversi da sola, è stata vista l'ultima volta, ripresa dalle telecamere della struttura, nel pomeriggio mentre usciva per una passeggiata. Dopo una lunga e invana attesa è scattato l'allarme.

Immediatamente è stata avviata da una decina di soccoritori la perlustrazione dell'area attorno all'albergo. Sulla via del ritorno le unità cinofile del Soccorso alpino hanno rinvenuto il corpo dell'82enne in località Lago Nero.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco