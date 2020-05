Quasi 90 denunce in un giorno, tra questi un positivo al Covid 19 uscito di casa

Una nuova impennata di denunce nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio: ben 87. Tra questi, una persona positiva al Covid 19 che è uscita violando la quarantena, le altre denunce sono scattate per reati non collegati all'emergenza sanitaria. Un notevole aumento anche a fronte del dato già alto di martedì 12, in cui ne erano state registrate 60.

Ieri le sanzioni per violazioni dei divieti anti contagio sono state 12, quattro delle quali elevate dalla Polizia Locale. In particolare, il Nucleo Tecnologie Stradali ha fermato un'autovettura di nazionalità turca al cui conducente sono stati contestati due verbali "Covid-19": per mancata comunicazione dell'ingresso in Italia (avvenuto il 15 aprile) e permanenza sul territorio nazionale per più di 120 ore. Controllate in tutto 632 persone e 346 attività commerciali, due delle quali sanzionate.

In Fvg

Ieri sono state controllate in Fvg 2704 persone, 41 delle quali sanzionate per violazione dei divieti anti contagio. 90 in tutto i denunciati per altri reati solo 4 dei quali fuori Trieste. Sono stati 1488 gli esercizi commerciali controllati, 4 dei quai sanzionati.