Incidente tra 2 camion, disagi tra Vilesse e Palmanova (foto)

Chiuso lo svincolo in entrata a Villesse, direzione bivio A4, a causa di un incidente accaduto verso le 7,30 del mattino in A4 fra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia. Il sinistro – un tamponamento fra due mezzi pesanti senza conseguenze per le persone – ha congestionato la viabilità nel tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. Alle ore 9 il traffico risulta critico in più punti dell’autostrada A4: si registra infatti un chilometro di coda in entrata alla barriera di Trieste Lisert, ci sono rallentamenti fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e si sono formate code fra Redipuglia e Palmanova sempre in direzione Venezia.

