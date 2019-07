È crollato il tetto della piscina Acquamarina di riva Grumula a Trieste. Il grave fatto è successo poco dopo le 14.40 di oggi 29 luglio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le cause del crollo. L'accesso al pubblico della piscina era stato interdetto da ieri 28 luglio.

Al momento del crollo all'interno della struttura non risultava esserci nessuno. Non ci sarebbero feriti. Per le verifiche sul posto stanno procedendo i militari dell'Arma.

La struttura era stata realizzata nel 2000, durante l'ultimo periodo del secondo mandato a sindaco di Riccardo Illy. Sul posto sono giunti anche alcuni assessori del Comune di Trieste come Carlo Grilli, Lorenzo Giorgi, Giorgio Rossi e il vicesindaco Paolo Polidori.

Inoltre si è visto il Pubblico Ministero Montrone arrivato immediatamente dopo il crollo della struttura. All'interno dell'edificio erano appena iniziati alcuni lavori che, come da fonti sul posto, erano stati affidati alla Zara metalmeccanica, ditta della zona di Mestre.

Nel bar della piscina si trovava una dipendente che ha assistito al crollo della copertura del tetto. "Sono stati gli angeli a salvarmi" ha affermato all'uscita poco dopo.

