Aeroporto, al via i lavori di rifacimento della pista

Al via il bando di gara per i lavori da 8.8 milioni di euro con il quale verrà completato il piano degli investimenti 2016-2019 di potenziamento dell' infrastruttura aeroportuale. In attesa della nuova gara con cui si attiverà la ricerca di un partner industriale nella nuova compagine societaria, è stata avviata in questi giorni la procedura per il rifacimento della pista di volo. I lavori, scrive una nota stampa di Trieste Airport, dureranno complessivamente poco più di due settimane e non andranno ad influire sulla continuità dei voli. Infatti verrà utilizzata come pista ausiliaria la bretella parallela alla stessa pista principale. Con questo intervento, si completa di fatto il piano di investimenti da 40 milioni di euro programmato per il periodo 2016-2019.