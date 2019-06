Cronaca / Via Ruggero Manna

Cade un grosso ramo in via Manna: danni ad auto e illuminazione (FOTO E VIDEO)

E'successo davanti all'omonima scuola, blackout in buona parte della via. I Vigili del fuoco, intervenuti hanno lavorato per circa due ore per la messa in sicurezza delle parti ancora pericolanti e la rimozione del ramo che ingombrava completamente il passaggio