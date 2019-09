Proseguono i lavori sulla GVT: modifiche alla viabilità

Anas ha programmato la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei giunti di dilatazione lungo la statale 202 “Triestina”, ex GVT. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività previste, dalle 7:00 di martedì 10 e fino alle 19:00 di mercoledì 11 settembre sarà interdetta al transito la rampa di uscita su Via Caboto, al km 5,850 della carreggiata in direzione Venezia (svincolo n. 5).

Dalle ore 7:00 di mercoledì 11 e fino alle 19:00 di venerdì 13 settembre il cantiere di lavoro sarà invece attivo sulla rampa di ingresso da Via Caboto di immissione sulla statale Triestina al km 6,200, lungo la carreggiata in direzione Venezia. Anche in questo caso la rampa sarà chiusa al traffico per l’intera durata dei lavori.

