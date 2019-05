Asuits più vicina ai cittadini con un nuovo sito

E’ online da oggi pomeriggio il nuovo sito internet dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, che presenta una veste grafica completamente rinnovata ed è stato pensato per essere fruito da qualsiasi dispositivo, poiché la visualizzazione dei contenuti si adatta facilmente al dispositivo con cui ci si connette. La maggior parte degli utenti consulta il web attraverso smartphone e tablet e pertanto i contenuti sono stati strutturati in modo da adattarsi in maniera flessibile ad ogni esigenza. Il motore di ricerca interno è stato migliorato e anche le singole pagine sono state ripensate in modo da proporre le informazioni principali di ogni struttura in un’unica pagina, con la possibilità di approfondire altri contenuti mediante l’apertura di link.

Sono state create delle nuove schede servizio: pagine con un layout particolare che presentano tutte le informazioni necessarie per fruire di determinati servizi, con descrizione della prestazione, modalità di accesso, costi, orari, modulistica necessaria scaricabile in formato pdf, ecc. Anche la sezione News si presenta in veste rinnovata: curata dal Servizio Comunicazione Relazioni Esterne Aziendali e Ufficio Stampa, in questa parte del sito si possono trovare tutte le notizie riguardanti le attività dell’azienda e tutti i comunicati stampa. Le news più rilevanti sono visibili direttamente in homepage e accanto ad esse è stata inserita un’apposita sezione con gli avvisi di servizio, in cui troveranno spazio tutte le eventuali variazioni dei servizi. Il sito aziendale è un elemento in continua crescita e costituisce per la nostra Azienda un importante mezzo per diffondere l’informazione sulla salute. Nell’implementazione del nuovo sito sono stati tenuti in considerazione i commenti e suggerimenti che in questi anni sono arrivati da parte dei cittadini. In continuità con quanto fatto precedentemente, i cittadini avranno a disposizione l’indirizzo di posta elettronica comunicazione@asuits.sanita.fvg.it per proporre opportunità di miglioramento o segnalare eventuali difficoltà di consultazione delle pagine web.

Nello spirito di cogliere tutte le opportunità di miglioramento, inoltre, ASUITs ha deciso di aprirsi ai suggerimenti da parte delle associazioni, attraverso una consultazione pubblica, così da poter valutare le azioni di miglioramento utili a dare un servizio sempre più accessibile e vicino ai cittadini. Le osservazioni e proposte potranno essere inviate entro il 15 giugno 2019 all’indirizzo email comunicazione@asuits.sanita.fvg.it inserendo nell’oggetto delle email la voce “CONSULTAZIONE PUBBLICA”.

Il portale è il risultato di un processo di riprogettazione dei siti internet delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, che hanno lavorato insieme al fornitore di servizi INSIEL per raggiungere l’obiettivo di fornire ai cittadini un modello di informazione web più dinamico ed attuale nella sua fruibilità.