Autovelox, tutte le postazioni della settimana

Torna anche questa settimana il consueto appuntamento con la segnalazione della Polizia Locale in merito al posizionamento delle postazioni autovelox sulle strade del comune di Trieste. Le pattuglie con la postazione mobile infatti saranno presenti, la settimana che va da oggi 19 a domenica 25 agosto, in via Alfonso Valerio e sulla strada statale 202.

Come da comunicazione ufficiale, in caso di maltempo verrà utilizzato uno dei tre box fissi presenti in via Marchesetti, viale Miramare e in via Flavia. "L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale - si legge nella nota - non è sanzionare ma garantire maggiore sicurezza sulle strade facendo rispettare il limite di velocità; soprattutto sugli assi maggiormente pericolosi".