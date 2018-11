Appalti "truccati" per 1 miliardo, Autovie: "Massima disponibilità e collaborazione"

​"Massima disponibilità e collaborazione da parte di AutovieVenete nei confronti della magistratura per quanto riguarda l’indagine “Grande Tagliamento”". Lo riferisce la stessa concessionaria autostradale in merito all'indagine su una serie appalti di opere pubbliche fra i quali anche alcuni tratti di terza corsia.

“Siamo assolutamente fiduciosi nel lavoro della magistratura – ha affermato il presidente della Concessionaria Maurizio Castagna - e consapevoli, per quanto ci riguarda, di aver ben operato”. Gli uffici di AutovieVenete hanno fornito tutta la documentazione richiesta dagli inquirenti".

Nella mattinata di ieri, 21 novembre, il procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, ha assicurato che "non ci sono pericoli dal punto di vista della sicurezza" e che "non sono state registrate infiltrazioni mafiose". Al momento le opere oggetto di indagine risultano non concluse e, ricorda Lia, "non ci sono provvedimenti di blocco o sequestri di cantieri, di lavori".