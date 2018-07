A settembre il voto su Banca Etica

Se il Comune di Trieste rimarrà dentro Banca Etica con il mantenimento di una quota di 13000 euro la scelta sarà al vaglio del consiglio comunale, con ogni probabilità nella seconda metà di settembre. È quanto emerso dalla riunione della III Commissione tenutasi questa mattina in sala Giunta. "L'interrogativo se rimanere o andarsene parte da una iniziativa del Movimento 5 Stelle - ha commentato Maurizio Bucci - Inizialmente si era espresso favorevolmente, ma in seguito alla legge Madia che pone l'obbligo ai Comuni di uscire da una serie di società, ha chiesto di valutare attentamente il caso".

"Dal mio punto di vista - ha affermato Bucci - se volete rimaniamo o se volete usciamo. Sarà il Consiglio Comunale a deciderlo e credo non prima di settembre".

Nella riunione di questa mattina si sono discussi anche i punti relativi alla tassa di soggiorno. "La situazione è questa: dobbiamo trovare una soluzione tecnica per il gestore dell'indirizzo politico della promozione turistica. Oggi la tassa di soggiorno viene calcolata su base preventiva - ha continuato Bucci - e questo valore deve essere speso in accordo con le categorie per condividere tutti assieme la strategia di investimento. Qualcuno deve attuare tutto questo e quindi stiamo cercando un'organizzazione che il Comune possa "controllare".

Al momento i soggetti in lizza sono tre. "PromoTrieste (anche se la legge Madia pone il divieto ndr), la Camera di Commercio con cui sono aperte le porte e Esatto, il quale sembra essere un percorso attuabile anche per il fatto che rappresenta una realtà in house, vale a dire del Comune".

"Il tutto - ha concluso Bucci - deve essere fatto nel pieno rispetto della legge Madia e del codice degli appalti".

Appuntamento quindi a settembre per approfondire.