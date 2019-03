Roiano vince la sfilata del Carnevale di Trieste

Il rione di Roiano esce vittorioso dal 28esimo Corso Mascherato Cittadino del Carnevale di Trieste. Una sfilata che ha attraversato le vie gremite del centro triestino sotto gli occhi e i sorrisi di innumerevoli bambini e adulti. Al secondo posto si è classificato il rione di Rozzol, al terzo Cittavecchia - San Giusto. Di seguito gli otto rioni che hanno partecipato al gran corteo, con i relativi temi:

Valmaura ha rappresentato mondi ultraterreni tra galassie, pianeti e alieni scintillanti con il tema “Teste oltre le Nuvole”

Cittavecchia San Giusto ha rivisitato la celebre fiaba di Lewis Carrol e il film di Tim Burton con “Alice nel nostro paese delle meraviglie”

Servola ha reso omaggio a Moira Orfei e al mondo circense degli animali ammaestrati al grido di “Xè tuto un circo anche a Servola”.

Roiano è sceso sotto zero in un mondo di orsi polari, renne, yeti e fiocchi di neve con “Ma che freddo fa”.

Barriera vecchia ha ricostruito il mondo della bevanda più amata del mondo (tra boccali ed etilometri) con “A tutta birra”.

Rozzol è diventato l’ “Old far west” con pionieri, indiani e saloon.

San Giovanni (in sciopero) ha proposto il tema “San Giovanni sogna”, e simbolicamente dichiara: “preferiamo sfilare come ultimi nella sfilata cittadina visto che già siamo stati i primi, e vincere come invisibili il premio coerenza”.

Borgo San Sergio ha organizzato una “Sfilata libera”: senza alcun titolo ma con ben 500 bambini in festa.

Molti altri i partecipanti che hanno sfilato sottoponendosi allo sguardo della giuria come “battitori liberi”, trasformando il centro triestino in un carosello di colori e sana follia.