Il Friuli Venezia Giulia porta quattro start up a Las Vegas

Non solo luxury e food, l'Italia è anche tech. E' questo il messaggio che le 47 start up italiane selezionate da Tilt - l'organizzazione fondata da Area Science Park e la privata Teorema - hanno voluto portare al Consumer Electronics Show (Ces) 2020 in corso in questi giorni a Los Angeles. Nove le start up rosa e quattro green.

Le start up del Friuli Venezia Giulia

Nell’ambito della missione al CES 2020, sono presenti quattro start up attive in Friuli Venezia Giulia: la triestina EatnMeet è un app che vuole rendere la permanenza dei turisti ancora più speciale, permettendo loro di essere ospitati a cena dagli abitati della città visitata; l'udinese Smart Squad con 'Inksquad' ti permette di trovare il tatuatore più adatto partendo da una serie di immagini scelte memorizzate nell'app o da uno sketch esistente o acquisito dalla fotocamera. Sempre da Udine arriva la Twl Systems che si occupa della cucina smart partendo dalla sicurezza dei cibi: grazie a una piattaforma è possibile raccogliere diverse informazioni da più dispositivi. Infine, la ARetail da Pordenone, che presenta "un nuovo concept di vending machine che si propone come un ibrido tra un magazzino automatizzato e un locker, offrendo la possibilità di fare acquisti con una modalità istantanea".

Il progetto

“Made in Italy – the Art of Technology” è nata nel 2018 dal desiderio dei fondatori di TILT, Teorema Engineering e Area Science Park, che l’Italia fosse rappresentata al CES al pari di altre nazioni europee. Nel corso del tempo, l’iniziativa ha portato risultati molto positivi riscuotendo l’attenzione e l’interesse di investitori globali, media, esperti, analisti, manager, imprenditori internazionali e startup stesse.