Muggia, il cinema Volta non c'è più

Si chiamava Cinema "Volta" e aveva rappresentato un pezzo importante della storia di Muggia. Oggi non c'è più, dopo che l'amministrazione comunale è riuscita nell'intento che alle passate legislature era, per diverse ragioni, sfuggito.

La storia

La storia di questo edificio racconta che le proiezioni terminarono intorno agli anni Settanta. Dopo l'abbandono, nel 2007 iniziarono i lavori per la demolizione che, come spesso accade per questioni burocratiche e di appalti per lavori gestiti male, si bloccarono subito dopo. Uno spiraglio per il definitivo abbattimento ci fu nel 2010 e nuovamente nel 2014, ma in entrambi i casi il tutto si risolse con un nulla di fatto.

La memoria

Era ormai un'opera di abbattimento incompiuta. Ridotto ormai ad un rudere, il Cinema "Volta" resta nelle memorie dei molti muggesani che lo frequentavano fino a quarant'anni fa. Da qualche giorno è storia.