Cooperative operaie, i soci ricordano la chiusura delle casse in via Gallina

Questa mattina, 17 ottobre, i soci delle Cooperative Operaie si sono ritrovati in via delle Torri per ricordare la chiusura delle casse in via Giacinto Gallina avvenuta il 17 ottobre 2014. In molti si sono uniti all'evento portando con sè borse, libretti e calendari della Coop.

Un momento importante in cui sono stati raccontati i precedenti incontri con il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e i tentativi di portare la vicenda a Roma, quando era stata consegnata una lettera al Premier Conte durante una sua visita a Trieste.

I soci hanno poi proseguito fino a Piazza Unità dove hanno incontrato il Presidente Fedriga che ha assicurato loro la sua vicinanza nell'affrontare la vicenda.

