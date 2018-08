La bufala dell'elicottero militare sul tetto delle case a Valmaura

Ieri sera verso le 10.30 nel rione di Valmaura si diffonde la notizia dell'atterraggio di un elicottero militare russo sul tetto delle case Ater. La notizia arriva al nostro giornale da un lettore che alle 22.53 ci segnala "un fatto interessante". Immediatamente andiamo a vedere.

Il post

Il link alla pagina di Te son de Trieste se.... rimanda ad un post che, con tanto di fotografia molto scura nella quale si intravede un elicottero e qualche luce dice: "qualchedun sa dirme come mai un elicottero militar se ga appena posteggiado sul tetto delle case de valmaura?". La viralità in questo caso è assicurata, visto che nel frattempo, poco prima della pubblicazione, un elicottero del Soccorso passa veramente in quella zona - alcuni lettori affermano di aver visto e sentito un elicottero intorno alle 22.30 sopra i tetti del rione di Chiarbola. Quello del Soccorso sta andando in direzione Cattinara e proviene da Udine. È un elicottero ma non militare.

I commenti e le condivisioni

Il post viene ripreso e assume la classica connotazione virale. L'elicottero provoca 245 commenti e 114 mi piace. Da un lato c'è chi scherza come il commento "scuseme xe mio, no me fidavo a posteggiarlo la del Lidl" e c'è chi afferma di averli "visti a Sistiana che andavano verso il Friuli". Poi scatta la condivisione del momento: "Ieri sera el xe passà sora i tetti qua de mi, direzion praticamente via Luciani, pareva un albero de Nadal, luci rosse, bianche e verdi".

L'esercitazione dell'esercito sloveno

Niente di strano, per il fatto che l'esercito sloveno nei pressi di Lazzareto nella giornata di ieri ha svolto alcune esercitazioni. Esercito sloveno, non russo. Esercitazioni, non atterraggi.

Le nostre verifiche

Questa mattina, con le dovute verifiche del caso e da una nostra fonte, è emerso con certezza che si tratta di una vera e propria bufala. La persona che ha creato la fake news ha chiesto privatamente di "non rovinar el giogo". Un gioco che, anche se alla prima reazione può sembrare divertente, non lo è stato per le persone che dormono a Valmaura nelle case Ater e che magari hanno faticato a prender sonno, o che semplicemente si sono allarmate per un fatto inesistente.

La nostra "battaglia"

Qualche settimana fa abbiamo fatto un test riprendendo il rapporto di Infosfera secondo cui l'82 per cento degli italiani crede alle bufale sul web. Quella di ieri lo è stata e anche se non ci voleva poi cosi' tanto per capirlo, abbiamo voluto verificare ed indagare sul fatto, proprio per ribadire la nostra contrarietà e la lotta alle fake news.