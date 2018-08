Enaip, attivo il corso triennale preaddetto alla logistica

Per i ragazzi in uscita dalla scuola media che vogliono intraprendere un percorso di formazione professionale, è attivo a Trieste il corso per Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino, gestito da EnAIP FriuliVenezia Giulia.

Unico in regione, il corso per Operatore dei sistemi e dei servizilogistici risponde alle precise richieste delle aziende regionali, che hanno necessità di trovare figure qualificate nella gestione del movimento delle merci da e verso il magazzino, a partiredalle fonti di approvvigionamento fino ai diretti utilizzatori.

L’Addetto alla logistica rappresenta infatti l'evoluzione della classica figura del magazziniere e svolge un’attività che implica la collaborazione con diverse funzioni aziendali, come adesempio gli acquisti, i trasporti/spedizioni e la gestioneambientale. Al termine del percorso formativo triennale, gli allievi ottengono una Qualifica professionale rilasciata dallaRegione Friuli Venezia Giulia, riconosciuta a livello nazionale, e possono trovare occupazione in imprese portuali, case dispedizione, agenzie marittime, aziende di autotrasporto, gestoridi magazzini, o più in generale in aziende di qualsiasi tipo chegestiscono spazi logistici (es. magazzini, piazzali), spedizionie/o acquisizioni di merce in ambito nazionale o internazionale.

Durante il corso è previsto un periodo di stage presso aziende del territorio proprio per accrescere le possibilità di futuroinserimento lavorativo.

Per informazioni e iscrizioni contattaAncorare la Segreteria di EnAIPFVG - Sede di Trieste ai seguenti recapiti: tel. 040.3788888 (dal lunedì al venerdì ore 8.00-18.00), email: trieste@enaip.fvg.it.