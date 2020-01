Ferriera, Fincantieri pronta ad assumere i lavoratori a rischio

Fincantieri è pronta a riassorbire eventuali esuberi della Ferriera. Questo l'annuncio del ministro dello sviluppo economico Patuanelli che, dopo aver ringraziato l'amministratore delegato Bono e ha affermato ai microfoni di Telequattro che la chiusura dell'Accordo di programma avverrà nelle prossime settimane.

Una notizia che non ricompatta il fronte sindacale, sempre diviso sull'accordo con Arvedi. Se per Rodà (Uilm) è una buona notizia, per Piga (Fion Cgil) è un annuncio tardivo che conferma i dubbi iniziali: "Invito gli altri sindacati a verificare meglio l'accordo".