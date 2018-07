CRT dona un pullmino all'Associazione Sclerosi Multipla

La Fondazione CRTrieste ha donato un Fiat Ducato Combi all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla del capoluogo regionale. Grazie al contributo della fondazione d'ora in avanti l'associazione disporrà di un mezzo utile alla quotidianità

La CRTrieste non è nuova a queste iniziative di supporto alle tante realtà che operano sul territorio. Il nuovo mezzo va infatti ad aggiungersi ai nove pulmini – quattro Peugeot Boxer, tre Fiat Ducato Combi, un Citroen Jumpy e un Renault Kangoo Express - consegnati lo scorso aprile a soggetti che svolgono attività nei settori dell'assistenza, del sociale e dello sport.

Il vicepresidente del Cda della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi ha affermato: «Con questa ultima consegna si completa il Bando Pulmini 2017, una delle più importanti attività della Fondazione CRTrieste a sostegno delle associazioni locali, che ha portato a donare in pochi mesi dieci (10) mezzi ad associazioni che operano in diversi settori con esigenze molto variegate. In questo caso, la Fondazione ha consegnato il mezzo già attrezzato con apposite dotazioni per renderlo utilizzabile agli assistiti Aism con difficoltà motorie». Il pulmino infatti ha disponibilità di due posti per carrozzine, anche motorizzate, e minimo tre posti per gli accompagnatori.

I pulmini sono un aspetto fondamentale dell'attività di Aism: nel corso dell'anno, infatti, sono ben 18.000 i chilometri percorsi nelle attività di accompagnamento, con una media di 1.500 al mese per 240 tragitti e 44 persone che ne sono utenti abituali. I mezzi attrezzati servono a molte attività oltre al trasporto verso le strutture sanitarie, quali il ritiro farmaci, la consegna di pasti a domicilio, le gite di gruppo o le uscite singole.

«Per la nostra associazione, poter contare su un mezzo di trasporto attrezzato che garantisce al malato la dignità di potersi spostare con un mezzo adatto è fondamentale – ha concluso la presidente dell'Aism, Paola Gaggi – perché l'elemento psicologico è un elemento essenziale della cura».

Negli ultimi 8 anni, la Fondazione CRTrieste ha assegnato a enti e associazioni del territorio oltre 100 automezzi.