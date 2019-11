Incidente frontale in Costiera: quattro feriti

Incidente frontale tra due auto in Strada Costiera(S.R.14). E' successo ieri, 22 novembre, intorno alle ore 22:30 all'altezza del restringimento per i lavori.

Quattro persone coinvolte, tre in un'autovettura "Suzuki", e l'altra in una "Fiat 600". La conducente della "600" è stata estratta dai Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Trieste con l'uso delle pinze oleodinamiche.

In seguito, tutti gli infortunati sono stati presi in cura dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme alla Polizia stradale e alla Polizia Municipale.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione delle autovetture, la Costiera è stata chiusa al traffico veicolare.