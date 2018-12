Ruba in tre negozi del centro: 63enne arrestato

Un uomo serbo di 63 anni, I.Z., è stato arrestato per furto aggravato dai Carabinieri della Stazione di Trieste-Guardiella. Il fatto è successo nella serata di sabato 15 dicembre, al Famila di via Valmaura. L'uomo, già gravato da numerosi precedenti specifici, è stato notato e bloccato dal personale di vigilanza per aver oltrepassato le casse senza pagare la merce.

I militari dell'Arma, durante la perquisizione, hanno trovato all'interno della sua borsa numerosi altri oggetti asportati poco prima nei vicini punti vendita Bricofer e Dhomus Casa.

Sono stati rinvenuti anche un coltello, un paio di forbici, un taglierino ed altri strumenti atti ad offendere, utilizzati per la rottura delle confezioni della merce asportata.

La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita ai vari proprietari. L’uomo si trova agli arresti domiciliari presso l’abitazione del figlio, dovrà rispondere di furto aggravato, porto abusivo d’armi ed oggetti atti ad offendere.