Il sorriso di Federico "Ucio" Cerne

Federico "Ucio" Cerne, una delle due persone triestine coinvolte nel disastro del crollo del ponte Morandi a Genova, ha affidato al suo profilo social il sorriso per essersi ripreso dopo la catastrofe e il ringraziamento per l'affetto dimostrato da parte di tutte le persone che gli sono state vicine. Cerne è anche il massofisioterapista della squadra di basket locale, l'Alma Trieste neopromossa in serie A1.

I messaggi degli amici

La curva Nord della Pallacanestro Trieste aveva affisso alla porta d'entrata dell'Allianz Dome di via Flavia uno striscione in onore a Federico e a Rita Giancristofaro, la compagna che si trovava a bordo della macchina mentre il ponte Morandi è crollato. Tutta Trieste è rimasta col fiato sospeso nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, tanto che sono stati numerosissimi i messaggi fatti recapitare a "Ucio" e Rita grazie soprattutto al coinvolgimento della società e, naturalmente, dei famigliari.

Le parole di "Ucio"

"Brutto, scolorito e barbuto......

Ma con due 🏀 🏀 così! Un grazie particolare a mamma e papà, Barbara Maraspin e Mauro Cerne, sempre presenti nonostante tutti questi pensieri a cui gli ho abituati..... un grande grazie a mia sorella Arlene Cerne, che anche se non la ricordo tantissimo in questi giorni è venuta fino a Genova a trovarmi ed ha aggiornato tutti sul mio stato di salute.... grazie a Gianluca Mauro, una delle primissime persone ad interessarsi e ad esprimere parole speciali nei miei confronti, sempre pronto in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno...... grazie anche ad Andrea Bussani, fido condottiero sempre disponibile ad aiutarmi e con una splendida parola nei miei confronti e Daniele Cavaliero x la presenza dimostrata e soprattutto le belle parole! Grazie ancora all’Alma pallacanestro Trieste, alla Curva Nord Trieste e a tutti quelli che mi hanno dedicato un messaggio e che appena possibile risponderò"!

Anche noi di Trieste Prima ci uniamo alla gioia di poter riabbracciare presto "Ucio" e Rita.