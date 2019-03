Diventare "Hostfamily": un arricchimento per tutta la famiglia

Siete famiglie aperte verso nuove culture e magari state cercando un guadagno extra? Vivete da soli, avete una stanza in più e non vi piace vedere sempre la casa vuota? La Piccola Università Italiana - Le Venezie, scuola italiana riconosciuta dal Ministero, presenta un’importante opportunità per le famiglie triestine. Forse avete già sentito parlare della formula dell’ homestay, già da tanti anni conosciuta all’estero e recentemente sempre più richiesta anche in Italia. La scuola è alla ricerca di famiglie residenti nel comune di Trieste che siano disponibili ad ospitare degli studenti stranieri (provenienti da America, Europa, Giappone, Australia e Svizzera) fornendo loro una stanza singola e la prima colazione, in cambio di un pagamento settimanale. È richiesto di essere famiglie di madrelingua italiana poiché gli studenti studiano la nostra lingua e sono desiderosi di immergersi nella nostra cultura. È davvero un’ottima opportunità, ancora poco conosciuta nella nostra regione, di avere un guadagno extra e nel contempo un arricchimento culturale ospitando persone di diversi Paesi. Lo straniero ospitato, infatti, diventerebbe parte della famiglia e rappresenterebbe un’opportunità unica di scambio reciproco, per voi e per i vostri figli. Diventare famiglie ospitanti non è difficile e i requisiti sono molto semplici:

- essere famiglie di madrelingua italiana. Le famiglie possono essere di diverse età e caratteristiche: giovani, adulti, single, coppie, con o senza figli, sia uomini che donne ü essere residenti nel comune di Trieste, in zone centrali oppure facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici

- avere a disposizione una stanza singola

- essere aperti verso le persone di altre culture

L’ homestay è il connubio perfetto tra accoglienza, guadagno e scambio culturale. Approfittate subito di questa opportunità mettendovi in contatto direttamente con la scuola!

Per candidarvi ed ottenere maggiori informazioni rivolgetevi alla sede dell’Istituto sita in via Diaz 16, oppure chiamateci al numero 040 304020.