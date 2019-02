Le scuole di Trieste, Udine e Gorizia insieme per ITS

ITS - International Talent Support prosegue il percorso avviato l'anno scorso insieme alle scuole del territorio, allargandolo a livello regionale e abbracciando le province di Trieste, Udine e Gorizia. High Schools Produce 4 ITS Archive, lanciato ufficialmente ieri, ha portato all'ITS Creative Archive gli studenti del Liceo Artistico Statale “Enrico e Umberto Nordio” di Trieste, dell'Istituto Statale d'Arte “G. Sello” di Udine e quelli universitari del DAMS - Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo di Gorizia. ll progetto è sostenuto dalla Fondazione CRTrieste e dalla Fondazione Friuli.

Gli studenti liceali disegneranno un abito ispirato ad una collezione fra quelle presentate nelle precedenti edizioni di ITS, reinterpretandola attraverso il riciclo di tessuti e materiali. Dopo aver visitato la collezione dell'ITS Creative Archive insieme a Barbara Franchin, fondatrice e direttrice di ITS, gli studenti hanno ricevuto dei tessuti offerti da Diesel e hanno discusso il brief creativo e i dettagli del contest.

Ad aprile verrà selezionato un vincitore per ogni Istituto che realizzerà l'abito riciclando i materiali ricevuti in un'ottica di riutilizzo che fa dell'unione di creatività e sostenibilità il suo punto di forza. La premiazione ufficiale si terrà a giugno nell'ITS Creative Archive.

Gli studenti del Corso in Postproduzione e distribuzione audiovisiva e multimediale del DAMS realizzeranno una serie di video e fotografie che racconteranno le diverse fasi del processo creativo. High Schools Produce for ITS Archive fa parte del processo di evoluzione di ITS, che il prossimo anno aprirà ufficialmente le porte dell'ITS Arcademy negli spazi messi a disposizione dalla Fondazione CRTrieste. L'ITS Arcademy unirà la dimensione espositiva a quella didattica. Nella parte espositiva si troveranno l'ITS Creative Archive e mostre temporanee, che offriranno uno spazio di dialogo fra il mondo del fashion e quello delle arti, del cinema e del design. La parte didattica si rivolgerà a due diverse tipologie di pubblico: una Pop, con corsi e workshop rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia, ai turisti e a tutto il territorio; e una Professional, dedicata agli addetti ai lavori, dove gli ex concorrenti di ITS ritorneranno a Trieste in veste di docenti, e dove le aziende potranno realizzare laboratori e progetti speciali.

L'evento finale di ITS 2019 si svolgerà a Trieste il 12 luglio al Magazzino 42, dove i protagonisti saranno talenti emergenti da tutto il mondo e dove designer, giornalisti, trend setter e artisti si daranno appuntamento per tracciare le nuove rotte della creatività e dell’innovazione. Insieme a loro insegnanti ed ex finalisti pronti a supportare la nuova generazione dell'ITS Family e la nascente ITS Arcademy.

In quelle giornate gli studenti vincitori di High Schools Produce 4 ITS Archive vivranno l'evento dall'interno, grazie alla possibilità di avere accesso esclusivo al backstage e di incontrare i finalisti di ITS 2019, che condivideranno le loro storie e racconteranno il percorso che li ha portati a ITS.