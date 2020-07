Incidente auto-scooter: grave 17enne

Traffico in tilt dal rientro da Sistiana. A causare il congestionamento del traffico un incidente tra uno scooter e una Lancia Delta. Per cause in corso di accertamento da parte del radiomobile dei Carabinieri di Aurisina il conducente di uno scooter è rovinato sull'asfalto dopo essere entrato in collisione con la fiancata della Delta. È successo intorno alle 19:30 a Duino all'incrocio tra la Sp1 e la via che porta al Villaggio del Pescatore. Il centauro, un 17 enne triestino è stato immediatamente soccorso da personale sanitario e trasportato all'ospedale di Monfalcone. È grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto, anche una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco per viabilità e coadiuvare i colleghi del Radiomobile nel rilevare l'incidente

