Auto cappottata sul RA13: Vigili del Fuoco sul posto

Alle 19.35 di oggi, 31 gennaio, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale, è intervenuta sul raccordo autostradale "RA13" in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo per Prosecco, per un incidente stradale con un' autovettura che, per cause da accertare si è cappottata. Il conducente del mezzo è uscito autonomamente.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e la sede stradale.

Sul posto la Polizia stradale e l'Anas.