Chiusura temporanea dello Sportello Inps del Comune

Il Comune ha pubblicato una nota sulla chiusura temporanea dello Sportello Integrato Inps. Di seguito la comunicazione ufficiale:

Per ragioni organizzative si comunica che nelle giornate di venerdì 6 e venerdì 13 luglio 2018, non sarà presente alcun operatore comunale presso lo Sportello integrato INPS. Pertanto lo sportello integrato INPS non sarà operativo nelle due giornate indicate. Per eventuali informazioni, sarà comunque possibile rivolgersi allo sportello di Via Mazzini.