Manutenzione giardini pubblici: l'elenco degli interventi

"Viste le diverse segnalazioni di oggi sugli sfalci nei giardini della città vi comunico che sono già stati programmati i vari interventi che proseguiranno nei prossimi giorni". Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Si comincia già nella giornata odierna con il giardino di via Boccaccio. A seguire gli sfalci continueranno in: Villa Cosulich, Giardino Madieri di Via Benussi, Pineta di Barcola, Piazza Volontari GIuliani, Passeggio S. Andrea, Giardino Fumaneri e Pineta Borgo S. Sergio.