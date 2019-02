Rubano smartphone al MediaWorld: arrestati due 18enni

Mercoledì sera, i Carabinieri delle Stazioni di Rozzol e di Scorcola hanno fermato e arrestato in flagrante due cittadini kosovari responsabili di furto aggravato presso il punto vendita “MediaWorld”, all’interno del centro commerciale “Le Torri d’Europa” di via D’Alviano.

I fatti

I due, H.M. e B.A., entrambi 18enni gravati da precedenti penali specifici, sono stati notati dal personale della vigilanza aggirarsi nel reparto telefonia. Dopo aver prelevato dalle ceste contenenti gli articoli in promozione due confezioni di telefoni cellulari, si sono nascosti dietro lo schermo di un grosso televisore perrompere gli involucri antitaccheggio in plastica senza essere visti. La vigilanza ha quindi chiamato i Carabinieri, continuando a seguire le loro mosse. I giovani, una volta estratti i telefoni dagli involucri, li hanno nascosti nei giacconi e si sono diretti all’uscita, dove sono stati però bloccati dagli addetti del negozio.

Nel frattempo sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno identificato i due cittadini stranieri e proceduto alla loro perquisizione personale, trovando la merce sottratta poco prima. I telefoni, del valore complessivo di circa 400 euro, sono stati restituiti al responsabile del punto vendita.

L'arresto

A conclusione degli accertamenti, nel corso dei quali è anche emerso che H.M. era destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Trieste per la durata di 3 anni e che B.A. era irregolare sul Territorio Nazionale, i Carabinieri hanno dichiarato i due giovani in stato di arresto e li hanno associati al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.