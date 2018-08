Speleologo triestino, a breve l'uscita

Aggiornamento.

Le squadre dei disostruttori hanno concluso le demolizioni per consentire il passaggio della barella in discesa e delle squadre di soccorso alle tre del mattino. Alle 5.4O le squadre di soccorso hanno iniziato la risalita con il ferito sulla barella. Si sta procedendo in salita senza problemi. Si prevede l'uscita del ferito intorno alle 8/ 8.3O del mattino assieme ai soccorritori. Per le 8 del mattino arriverà anche il primo elicottero, quello della Protezione Civile, per il recupero dei materiali all'ingresso della grotta.