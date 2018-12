Motosoccorso ASE e Gruppo Scorte insieme per "Babbo Natale in moto"

Sabato 15 dicembre il motosoccorso ASE Onlus ha partecipato assieme al Gruppo Scorte di Trieste dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Udine, al primo Babbo Natale in Moto "1° We Ride For You" svoltosi con partenza a San Daniele del Friuli e arrivo a Udine dove sono stati portati dei doni ai bambini della Casetta a Colori di Udine.

L'evento organizzato dal gruppo motociclistico A Manete dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Udine, con la partecipazione dei motoclub anche dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

