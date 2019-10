Nespresso dedica una Limited Edition a Trieste e una ricetta dedicata al violista Jancsi Rigó , che ha dato il nome al celebre dolce. La campagna promozionale è stata realizzata a Trieste da Fabrice Gallina che ha immortalato le speciali capsule nei luoghi più significativi e belli della città.

Le capsule Tribute to Trieste sono state descritte così: "Con un tocco vellutato e delicatamente avvolgente, la spia si confonde tra le genti dello storico porto prima di svanire, lasciando nell'aria solo delle morbide note di cioccolato e nocciola"

"La nostra ispirazione per Tribute to Trieste - si legge sul sito ufficiale - parte con un omaggio allo storico e vivace porto del caffè - fortemente conosciuto come un punto di passaggio estremamente importante nella rotta del caffè, sulla sua strada per Vienna".

Gallery