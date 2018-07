Palazzo Francol, valutati i progetti

Il Comune di Trieste ha comunicato l'esito della consultazione preliminare di mercato per la riqualificazione di palazzo Francol in via dei Capitelli.

La valutazione

Ad essere in testa in questo momento sembra essere la proposta di Ati Urban Casa Francol Reti di Impresa che, si legge nella comunicazione del Comune, "ipotizza di effettuare un completamento dell'asse di via Crosada, realizzando un fronte edilizio contrapposto alla via stessa, ricostituendo il sistema di risalita al colle". L'ipotesi progettuale per il Comune "sembra essere coerente con il piano di recupero di via dei Capitelli".

I partecipanti

Gli altri quattro partecipanti sono Omnia Costruzione Srl, Calembour di Prospero Lombardi, Rosso Srl e Hotel Urban Srl, che hanno inviato le rispettive proposte e che nella valutazione preliminare del Comune, risultano non coerenti con il piano di recupero, in contrasto e in tre casi su quattro richiederebbero una variante urbanistica (e nel caso di opera pubblica una delibera consiliare ndr).

Il nuovo piano paesaggistico regionale

Le previsioni urbanistiche del nuovo piano paesaggistico regionale, effettive dal 15 maggio scorso, si legge nella nota, "rendono tanto più necessario valutare come impostare l'operazione".