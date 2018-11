Polidori: "Risolto il problema bivacco in via Carducci" (VIDEO)

"Risolto, almeno per ora, il problema del bivacco in via Carducci". Lo ha dichiarato il vicesindaco Polidori con un video su Facebook. Nella mattinata di oggi, 22 novembre, infatti, il vicesindaco, con la collaborazione della Polizia Locale e l'Azienda Sanitaria, è riuscito a portare in una struttura protetta un cittadino rumeno che da diverse settimane viveva in strada "Siamo riusciti, finalmente, a portarlo in una struttura dove riceverà le adeguate cure. Si tratta di un caso di barbone volontario che costituiva, oltre al fattore degrado, anche un problema sanitario dato che l'uomo era coperto di pustole. L'uomo, un rumeno, ha dichiarato di non avere i documenti per tornare a casa. Ci impegneremo affinchè questa persona li ottenga e possa tornare in Romania" ha concluso Polidori.