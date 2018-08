Gli scout di Trieste al raduno nazionale a Vialfrè

Dal 1 al 13 agosto più di quattromila scout si riuniranno a Vialfrè, in provincia di Torino, per il Campo Nazionale 2018 del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani. Il campo è rivolto a ragazzi tra i dodici e i sedici anni, accompagnati dai loro capi educatori.

Gli scout triestini

Anche una trentina di giovani Esploratrici ed Esploratori del 2 Reparto “Fraser” della Sezione di Trieste parteciperanno a quest'importante evento.

Il tema principale del campo sarà l’avventura, da vivere attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle tecniche tipiche del metodo scout: aria aperta, servizio, espressione, fuochismo, nautica, orientamento, pionierismo e passeggiate nella natura…ma non solo! Ragazzi e ragazze potranno quindi avere significative esperienze di conoscenza delle altre realtà sociali, momenti di spiritualità e di apprendimento delle tecniche scout, condivisione di momenti di gioia ed entusiasmo.

La visita di don Ciotti