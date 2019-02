Ruba al Conad e aggredisce la commessa: 61enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Trieste via dell’Istria, nella serata di giovedì, su segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti per una rapina al supermercato “Conad” di via Montorsino, arrestando in flagranza di reato il responsabile, S.R., 61enne originario di Capodistria.

I fatti

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali, poco prima della chiusura dell’esercizio commerciale ha tentato di oltrepassare le casse nascondendo sotto i vestiti generi alimentari rubati dagli scaffali.

È stato però fermato da una dipendente del negozio che, resasi conto del tentativo di furto, gli ha chiesto il pagamento di quanto sottratto. Vistosi scoperto, S.R. ha tentato di fuggire spintonando e strattonando la commessa, che è comunque riuscita a ostacolarne la fuga.

I Carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati, sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, ancora particolarmente agitato. Lo hanno poi sottoposto a perquisizione personale rinvenendo la refurtiva, che è stata riconsegnata al responsabile del punto vendita.

Arresti domiciliari

Al termine degli adempimenti di rito, i Carabinieri hanno dichiarato l’uomo in stato di arresto per il reato di rapina impropria e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Trieste, lo hanno tradotto presso la sua abitazione, sottoponendolo agli arresti domiciliari.