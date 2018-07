In coda al Revoltella per l'inaugurazione della terrazza

È stata inaugurata ieri, 20 luglio, la meravigliosa terrazza del Revoltella. Nonostante avessero previsto forti temporali, fortunatamente il tempo ha retto regalando a tutti i partecipanti una meravigliosa serata.

Da ieri, quindi, fino a settembre sarà possibile godersi una delle viste più belle della città sorseggiando deliziosi cocktail preparati dallo staff del caffè Torinese, il gestore che quest'anno ha preso le redini della splendida location.

Grande successo ma anche grandi polemiche sui social e all'ingresso del Museo. Infatti la serata di ieri, nonostante non ci fosse stato alcun avviso, era su invito o previo inserimento in una lista. Tanti i cittadini accorsi all’inaugurazione, che purtroppo, una volta giunti sul posto, hanno dovuto fare retro front mentre un operatore spuntava i nomi dall'elenco.

“Ma come su invito? Non c’era scritto da nessuna parte” hanno detto in molti. Ed effettivamente l’evento sui social parlava chiaro: “free entry” .

Un altro gruppo invece ha commentato l'episodio facendo un confronto con gli anni scorsi: "Non mi stupisco. C'è sempre stata una persona che controllava gli ingressi proprio per la questione legata alla sicurezza"

Presto la situazione è stata chiarita da un’operatrice del Comune che ha specificato ai triestini in coda: "La capienza massima è di 100 persone quindi per motivi di sicurezza non possiamo fare entrare tutti. Una volta terminata la lista delle persone in lista faremo entrare anche gli altri. “

In tarda serata è arrivata anche la comunicazione da parte della gestione che, con un post sull'evento, ha tranquilizzato i triestini: "Signori e signore, faremo un comunicato ufficiale, ma dopo tanti commenti negativi mi sento di comunicarvi che la terrazza ha una capienza massima di 89/90 persone. Non è nostro interesse respingere la gente, ma è una questione di sicurezza. Oggi la serata non era su invito, nè oggi, nè mai...Mi dispiace per le persone che non sono riuscite a salire ma ci sarà occasione".

Non ci resta che sperare che sia così!