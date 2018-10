Ryanair, ritardo volo Catania-Trieste: la procedura per il rimborso

Ritardi di oltre 5 ore per i voli Catania-Trieste e Trieste-Catania di martedì 23 ottobre. A causa di questo spiacevole inconveniente Ryanair ha annunciato: "A seguito di accurati controlli, ci sentiamo di poter rassicurare i passeggeri comunicando loro che per i ritardi che sono stati costretti a sopportare possono, legittimamente chiedere il risarcimento".

Nello specifico, la compagnia garantirà un risarcimento per i voli:

Catania Fontanarossa – Trieste Ronchi dei legionari, volo FR2707: partenza e arrivo rispettivamente previsti per le ore 10:40 e 12:25. Atterraggio a Trieste effettuato alle 17:54, con 5h e 29′ di ritardo;

Trieste Ronchi dei legionari – Catania Fontanarossa, volo FR2708: partenza e arrivo rispettivamente previsti per le ore 12:50 e 14:30. Atterraggio a Catania effettuato alle 20:30, con 6h di ritardo.

"La compagnia di Dublino - aggiunge la compagnia in una nota stampa- non ha ancora provveduto a diramare alcuna nota ufficiale che motivi questi pesanti ritardi, e possiamo soltanto immaginare quali siano stati i disagi per i passeggeri costretti a trattenersi tutto questo tempo in aeroporto. Per loro, come anticipato, si aprono le porte della Compensazione Pecuniaria".

Per contattare la segreteria di EasyRimborso basterà comporre il 3421031477 (anche tramite whatsapp) o inviando un'e-mail all’indirizzo info@easyrimborso.it. fornendo:

- copia di un documento d'identità;

- copia della carta d'imbarco;

- sintesi dell'accaduto.