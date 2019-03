Operazione "Little players", SAP: "Polizia Postale da potenziare"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato del SAP

Complimenti agli operatori del Compartimento F.V.G. della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il brillante esito dell’operazione “Little players”. Ancora una dimostrazione dell’importanza di questa specialità di Polizia, che oltre a contrastare e combattere la pedopornografia in rete, come in questo caso, è impegnata contro molti altri reati altrettanto gravi e che mettono a rischio l’intera comunità. E pensare che fino a poco tempo fa il progetto del Dipartimento parlava di ridimensionamenti o in alcuni casi anche di chiusure, anche in ambito regionale.

Il SAP da sempre invece si è espresso per un potenziamento e rivalorizzazione di questa specialità, proprio per l’importanza della materia di cui si occupa. Auspichiamo che si provveda a risolvere, modificando la normativa, la questione delle citazione teste per gli operatori di Polizia che seguono le indagini, che soprattutto per quanto riguarda chi opera nella Polizia Postale, li porta spesso a testimoniare lontano dalla sede di lavoro, in altre città, causando un grande dispendio sia economico che di tempo. Il SAP nei giorni scorsi ha portato all'attenzione del Ministro della Giustizia le problematiche concernenti la partecipazione alle udienze penali in qualità di testimone degli agenti e degli ufficiali di Polizia Giudiziaria. Il danno di come sono gestite oggi le citazioni teste in tribunale è doppio.

L’Amministrazione di appartenenza dell’operatore di Polizia oltre a non aver potuto impiegare in servizio il dipendente nel giorno previsto della citazione e in quelli eventualmente impiegati per il viaggio, deve anche sopportare le spese della trasferta, del vitto e dell’alloggio. Senza contare che spesso accade che, per svariate motivazioni, le udienze vengono rimandate e quindi si debba ricorrere ad una nuova convocazione.

Per tali motivazioni il SAP ha chiesto l’opportunità di valutare di risolvere tali problematiche prevedendo per gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria la partecipazione al dibattimento a distanza mediante collegamento audiovisivo. Con l’utilizzo della videoconferenza si inciderebbe positivamente sui tempi del processo penale e si diminuirebbe notevolmente le assenze dal posto di lavoro degli operatori di Polizia citati in qualità di teste, non più costretti ad affrontare lunghe trasferte.