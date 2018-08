Scuola De Marchi, i bimbi possono sorridere

Dopo l'inaugurazione della scuola De Marchi dopo la sua ristrutturazione, anche l'area giochi destinata ai bimbi che frequentano le sezioni italiane e slovene dell'istituto è realtà.

L'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, presente assieme all'assessore alla Scuola Angela Brandi, ha espresso la sua soddisfazione: "l'amministrazione ha trovato le risorse per completare i lavori e per le realizzazione di un terreno adatto ai più piccoli, un'area giochi per i più grandi, un campo da basket, le panchine e un nuovo impianto di irrigazione".

I lavori

L'importo contrattuale dei lavori affidati alla Pittini Impresa Edile & C. è stato di 83.305,50 euro (dove gli oneri di sicurezza sono stati di 2000 euro ndr). La spesa complessiva per l'opera è stata di 134.058,05 euro.

La sezione italiana

Marina Reppini, direttrice della sezione italiana: "Quest'anno avremo 5 classi e avremo bisogno di ulteriore spazio, visto che facciamo anche accoglimento prima dell'inizio delle lezioni. I numeri comunque delle iscrizioni sono in crescita".

La sezione slovena

Marjan Kravos, direttore della sezione slovena: "Per quanto riguarda la nostra sezione manteniamo i numeri dell'anno scorso, abbiamo 9 iscrizioni alla scuola dell'infanzia e in questo momento in totale siamo 36 (20 nella scuola dell'infanzia e 16 nella scuola primaria ndr)".