Soci Coop: da via delle Torri alla Regione per non dimenticare

Il 17 ottobre 2018 i soci delle Cooperative Operaie vi aspettano alle ore 10_30 in via delle Torri, fino alle 13:00 e dalle 13:30 alle 14:30, in piazza Unità per ricordare la chiusura degli uffici delle Cooperative Operaie avvenuta quattro anni fa.

"Chiediamo a chi volesse unirsi- ha dichiarato una dei 17000 soci prestatori delle Cooperative Operaie- di portare borse delle Coop, foto, libri o i libretti dove si possa leggere che il Ministero del Lavoro e la Regione erano preposti ai controlli".

"Abbiamo consegnato una lettera nelle mani dell'addetto al cerimoniale del premier Conte lo scorso mese a Trieste - continua -. Abbiamo consegnato una lettera nelle mani del Presidente della Regione Fedriga. Aspettiamo risposte. Vi aspettiamo, venite, non dimenticate".